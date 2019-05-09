У словнику під визначенням "найкращий боксер світу" буде фото Ломаченка, – екс-чемпіон світу

Колишній чемпіон світу і експерт Sky Sports Джонні Нельсон вважає Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) найкращим боксером світу.

Все ж, Джонні Нельсон сподівається на те, що Люк Кемпбелл (20-2, 18 КО) дасть бій українцеві.

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Це дуже і дуже складний виклик. Ми бачили, як Ломаченко розібрав Кроллу. Ломаченко краще за всіх інших. Коли він переміг Кроллу, то навіть не переключався з першої передачі. Ломаченко – найсильніший суперник. Коли ви відкриєте словник і знайдете там визначення терміну "найкращий боксер світу", то там буде фото Ломаченка.

"Чи не зарано Кемпбеллу зустрічатися Ломаченко? У Люка немає вибору, тому що він став обов'язковим претендентом на пояс WBC і отримав свою можливість битися за титул. Ломаченко – діючий чемпіон, але WBC зробив його автоматичним претендентом. Так що Люку потрібно взяти всі свої яйця з кошика і йти ламати", – сказав британський експерт.

Спорт 24 писав, що наступний бій українець Василь Ломаченко проведе проти британця Люка Кемпбелла. Світова боксерська рада WBC офіційно зобов'язала українського чемпіона світу за версіями WBO й WBA у легкій вазі організувати бій за свій пояс проти Кемпбелла.

Промоутер Ломаченко Боб Арум хоче провести поєдинок за пояси українця WBA і WBO, а також вакантний титул WBC в серпні-вересні поточного року в Англії.

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