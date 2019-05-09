У словнику під визначенням "найкращий боксер світу" буде фото Ломаченка, – екс-чемпіон світу

102 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Колишній чемпіон світу і експерт Sky Sports Джонні Нельсон вважає Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) найкращим боксером світу.

Все ж, Джонні Нельсон сподівається на те, що Люк Кемпбелл (20-2, 18 КО) дасть бій українцеві.

Читайте також: З'явився несподіваний претендент на чемпіонський пояс Ломаченка

Це дуже і дуже складний виклик. Ми бачили, як Ломаченко розібрав Кроллу. Ломаченко краще за всіх інших. Коли він переміг Кроллу, то навіть не переключався з першої передачі. Ломаченко – найсильніший суперник. Коли ви відкриєте словник і знайдете там визначення терміну "найкращий боксер світу", то там буде фото Ломаченка.

"Чи не зарано Кемпбеллу зустрічатися Ломаченко? У Люка немає вибору, тому що він став обов'язковим претендентом на пояс WBC і отримав свою можливість битися за титул. Ломаченко – діючий чемпіон, але WBC зробив його автоматичним претендентом. Так що Люку потрібно взяти всі свої яйця з кошика і йти ламати", – сказав британський експерт.

Спорт 24 писав, що наступний бій українець Василь Ломаченко проведе проти британця Люка Кемпбелла. Світова боксерська рада WBC офіційно зобов'язала українського чемпіона світу за версіями WBO й WBA у легкій вазі організувати бій за свій пояс проти Кемпбелла.

Промоутер Ломаченко Боб Арум хоче провести поєдинок за пояси українця WBA і WBO, а також вакантний титул WBC в серпні-вересні поточного року в Англії.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
сьогодні
24366
Теги: Спорт Новини Спорту Василь Ломаченко Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів
сьогодні 08:50 "Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів
618
Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
7 травня 14:00 Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
Станіслав Безушко 631
Шевченко заявив про бажання очолити "Мілан"
8 травня 19:20 Шевченко заявив про бажання очолити "Мілан"
1413
Ломаченко офіційно отримав шанс битися за пояс WBC: суперник – Люк Кемпбелл
8 травня 18:21 Ломаченко офіційно отримав шанс битися за пояс WBC: суперник – Люк Кемпбелл
1471
Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали вирок суду
8 травня 16:42 Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали вирок суду
1052
Новини
Більше новин
Залиште відгук