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У співробітника оргкомітету Олімпіади в Токіо виявили коронавірус

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Оргкомітет Олімпіади в Токіо / ЕРА

Один з членів організаційного комітету літніх Олімпійських ігор в Токіо здав позитивний тест на наявність коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Insidethegames.

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Це перший випадок зараження у члена оргкомітету. Інфекція виявлена у чоловіка у віці старше 30 років. В кінці минулого тижня його самопочуття погіршилося, проте хвороба протікає в легкій формі. Хворий на даний момент перебуває у себе вдома на карантині.

Також організатори заявили, що всі приміщення, де працював заражений будуть продезінфіковані. Особистість зараженого не розкривається.

  • Літні Олімпійські ігри у Токіо перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Спершу Ігри мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
  • При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.
  • Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Олімпіада-2020
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