У співробітника оргкомітету Олімпіади в Токіо виявили коронавірус
Один з членів організаційного комітету літніх Олімпійських ігор в Токіо здав позитивний тест на наявність коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Insidethegames.
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Це перший випадок зараження у члена оргкомітету. Інфекція виявлена у чоловіка у віці старше 30 років. В кінці минулого тижня його самопочуття погіршилося, проте хвороба протікає в легкій формі. Хворий на даний момент перебуває у себе вдома на карантині.
Також організатори заявили, що всі приміщення, де працював заражений будуть продезінфіковані. Особистість зараженого не розкривається.
- Літні Олімпійські ігри у Токіо перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Спершу Ігри мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
- При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.
- Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.
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