У США баскетболіст закинув божевільний м'яч зі своєї половини поля: відео
Баскетболіст Оньєка Оконгву, який виступає за команду університету Південної Каліфорнії, відзначився неймовірним кидком в поєдинку NCAA проти "Арізони".
Під кінець другої чверті зустрічі Оконгву закинув м'яч в кільце зі своєї половини майданчика, принісши своїй команді три очки.
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Відео кидка баскетболіста
Днем раніше форвард "Орландо" Аарон Гордон у 3-й чверті матчу з "Атлантою" виконав вражаючий данк з розворотом на 360 градусів.
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