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У США баскетболіст закинув божевільний м'яч зі своєї половини поля: відео

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Баскетболіст закинув м'яч зі своєї пловини поля / Фото з відкритих джерел

Баскетболіст Оньєка Оконгву, який виступає за команду університету Південної Каліфорнії, відзначився неймовірним кидком в поєдинку NCAA проти "Арізони".

Під кінець другої чверті зустрічі Оконгву закинув м'яч в кільце зі своєї половини майданчика, принісши своїй команді три очки.

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Відео кидка баскетболіста

Днем раніше форвард "Орландо" Аарон Гордон у 3-й чверті матчу з "Атлантою" виконав вражаючий данк з розворотом на 360 градусів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол
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