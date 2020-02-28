У США баскетболіст закинув божевільний м'яч зі своєї половини поля: відео

Баскетболіст Оньєка Оконгву, який виступає за команду університету Південної Каліфорнії, відзначився неймовірним кидком в поєдинку NCAA проти "Арізони".

Під кінець другої чверті зустрічі Оконгву закинув м'яч в кільце зі своєї половини майданчика, принісши своїй команді три очки.

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Відео кидка баскетболіста

He hit this from the opposite 3-point line #SCtop10 pic.twitter.com/fZH6SGlrGB — SportsCenter (@SportsCenter) February 28, 2020

Днем раніше форвард "Орландо" Аарон Гордон у 3-й чверті матчу з "Атлантою" виконав вражаючий данк з розворотом на 360 градусів.