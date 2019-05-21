У США боксери одночасно відправили один одного в нокдаун: курйозне відео

Два американських боксера Джерхед Фендерсон і Іросвані Дювергель одночасно відправили один одного в нокдаун.

Поєдинок пройшов в одному з готелів Голлівуда ще 10 травня, а відеозапис курйозного епізоду з'явилася 20 травня на YouTube-каналі House of Highlights.

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Дювергель впав на канати і незабаром піднявся, Фендерсон ж пролежав на підлозі довше суперника. Він піднявся тільки після того, як рефері поєдинку почав відлік.

У підсумку, бій виграв Фендерсон, якому судді присудили перемогу одноголосним рішенням.

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