У США боксери одночасно відправили один одного в нокдаун: курйозне відео

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Боксери відправили один одного в нокдаун
Боксери відправили один одного в нокдаун / Скріншот

Два американських боксера Джерхед Фендерсон і Іросвані Дювергель одночасно відправили один одного в нокдаун.

Поєдинок пройшов в одному з готелів Голлівуда ще 10 травня, а відеозапис курйозного епізоду з'явилася 20 травня на YouTube-каналі House of Highlights.

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Дювергель впав на канати і незабаром піднявся, Фендерсон ж пролежав на підлозі довше суперника. Він піднявся тільки після того, як рефері поєдинку почав відлік.

У підсумку, бій виграв Фендерсон, якому судді присудили перемогу одноголосним рішенням.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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