У США збирають підписи за зміну логотипу НБА на честь Браянта

У США баскетбольні вболівальники збирають підписи за зміну логотипу НБА на честь Кобі Браянта. У такий спосіб вболівальники хочуть увіковічнити Браянта, який загинув у авіакатастрофі.

Баскетбольні уболівальники опублікували петицію на Change.org petition.

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Петицію вже підписали 225 217 осіб. Її автором є користувач Nick M.

З передчасною та несподіваною смертю великого Кобі Брайанта, будь ласка, підпишіть цю петицію в спробі увічнити його назавжди як новий логотип НБА,

– йдеться у дописі користувача.

Вболівальники навіть запропонували альтернативний логотип для НБА.

That’s it we’re changing the logo.. that’s literally the only way to truly respect the legend of Kobe Bryant pic.twitter.com/LaYjZHNbdN — Jeremiah the Great (@Jmarr237) 26 января 2020 г.

Наразі на логотипі НБА зображено силует Джеррі Веста – легенди "Лейкерс", де виступав і Браянт.

Що ще відомо про емблему НБА?

Вперше сучасна емблема НБА з'явилась наприкінці 1969 року на обкладинці щорічного NBA Guide і книги зі статистичною інформацією.

Офіційно її почали використовувати починаючи з сезону 1971/72. Емблему створив Алан Сігел.

НБА ніколи не підтверджувала, що на ній зображено Веста. Втім, Сігел заявляє, що створив емблему на основі фотографії Веста.

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Що відомо про смерть Браянта?

Авіакатастрофа сталася зранку 26 січня неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас. Гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем.

На борту вертольота Браянта перебували дев'ять осіб. Разом з Кобі Браянтом була його 13-річна донька Джанна.

ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.

Також у ці години над Лос-Анжелесом повис сильний ранковий туман – в аеропортах були затримані декілька рейсів. За даними NY Post і TMZ, у цей період через метеоумови не літали навіть поліцейські вертольоти.

Федеральне управління авіації США повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин".

Наразі опубліковано розмову пілота та диспетчера.