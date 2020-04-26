24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У США зробили перший крок для відновлення сезону НБА

- Читать новость на русском
У США зробили перший крок для відновлення сезону НБА
У США зробили перший крок для відновлення сезону НБА / facebook.com/nba

Національна баскетбольна асоціація (НБА) планує дозволити клубам відкрити тренувальні бази. Гравці команд можуть отримати дозвіл тренуватися вже 1-го травня.

Як повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі, клубам дозволять відкрити тренувальні бази для гравців у містах та штатах, де місцева влада послабила режим самоізоляції.

Читайте також Вже чотири баскетболісти НБА вилікувались від коронавірусу

Тренувальні бази будуть відкриті для індивідуальних тренувань, заборона на командні тренування продовжить діяти.

Водночас у "Голден Стейт" заявили, що не відкриють тренувальну базу, поки не отримають дозвіл мера Сан-Франциско Лондон Брід, інформує The San Francisco Chronicle.

Президент "Маямі" Пет Райлі висловився щодо відновлення сезону в НБА, який через пандемію COVID-19 був призупинений безстроково.

"Ми чекаємо від Адама Сільвера (комісар НБА, – Спорт24) і його команди, мабуть, найбільш складного рішення у їх кар'єрі. Це стосується не тільки нашого виду спорту, а й інших.

Прекрасно, що він має намір покладатися на науку в цьому питанні. Мені здається, що всі ми повинні покладатися на науку, адже, коли він вирішить відновити сезон, це буде безпрецедентним кроком", – сказав Райлі.

У США найбільша кількість випадків зараження коронавірусом у світі – 939 249, 53 934 особи померли.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини США NBA Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
25 квітня , 18:58 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
16 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
25 квітня , 12:41 16 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
Михайло Гема