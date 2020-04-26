У США зробили перший крок для відновлення сезону НБА

Національна баскетбольна асоціація (НБА) планує дозволити клубам відкрити тренувальні бази. Гравці команд можуть отримати дозвіл тренуватися вже 1-го травня.

Як повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі, клубам дозволять відкрити тренувальні бази для гравців у містах та штатах, де місцева влада послабила режим самоізоляції.

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Тренувальні бази будуть відкриті для індивідуальних тренувань, заборона на командні тренування продовжить діяти.

Водночас у "Голден Стейт" заявили, що не відкриють тренувальну базу, поки не отримають дозвіл мера Сан-Франциско Лондон Брід, інформує The San Francisco Chronicle.

Президент "Маямі" Пет Райлі висловився щодо відновлення сезону в НБА, який через пандемію COVID-19 був призупинений безстроково.

"Ми чекаємо від Адама Сільвера (комісар НБА, – Спорт24) і його команди, мабуть, найбільш складного рішення у їх кар'єрі. Це стосується не тільки нашого виду спорту, а й інших.

Прекрасно, що він має намір покладатися на науку в цьому питанні. Мені здається, що всі ми повинні покладатися на науку, адже, коли він вирішить відновити сезон, це буде безпрецедентним кроком", – сказав Райлі.

Pat Riley speaks on how the organization has been able to keep things moving during quarantine. pic.twitter.com/kgrv8c5t3h — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 24, 2020

У США найбільша кількість випадків зараження коронавірусом у світі – 939 249, 53 934 особи померли.

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