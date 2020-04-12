У тебе буде коронавірус – ти по життю хворий: Морозюк та Алієв поговорили в прямому ефірі

Колишні футболісти "Динамо" Микола Морозюк та Олександр Алієв поговорили в прямому ефірі в інстаграмі. Ексгравці збірної України жартома обговорили стан здоров'я Алієва, який нещодавно здав тест на коронавірус.

Алієв у своєму інстаграмі розповів, що після прогулянки у нього з'явилася висока температура та сухий кашель. Тому він здав тест на коронавірус.

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"Через два-три дні повинні дати результат тесту на коронавірус. Мені ще один день залишилося антибіотики пропити", – цитує Алієва isport.ua.

У відповідь Морозюк заявив, що Алієв хворіє і його тест на COVID-19 буде позитивний.

Я по тобі бачу, що ти хворієш. Пропоную ставку. Готовий поставити 1 до 5, що у тебе буде коронавірус. На 90 відсотків впевнений, що у тебе результат буде позитивний. Ти хворієш,

– сказав Микола.

"Пішов ти", – відповів Алієв. На це Морозюк сказав, що Олександр хворий по життю.

"Пам'ятаєш, коли ми виграли у 2007 році Суперкубок, я тобі казав, що одного разу буду заходити з величезною сигарою, з 10 тисячами доларів в кишені в ресторани і відкривати двері ногою. Тоді мені було 18 і тільки зараз, в 32, я розумію, що моя мрія збулася. Завдяки коронавірусу я тільки зараз всі двері почав відкривати ногами", – додав Морозюк.

Зазначимо, що дружина Миколи Морозюка Ірина перехворіла на коронавірус. Ірина Морозюк розповіла про симптоми та перебіг хвороби. Наразі з нею все добре.

Водночас Микола розповів, що спершу в родині була велика паніка через позитивний тест.

За словами футболіста, Ірина з'ясувала, що відвідувала один салон, а через декілька днів дівчина, яка була в тому ж салоні, захворіла.

Наразі Микола Морозюк виступає за турецький клуб "Різеспор".

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