У тебе немає вибору: суперника Ломаченка "поставили на місце"

Американський боксер Теофімо Лопес заявляв, що готовий відмовитися від поєдинку з Василем Ломаченко. Лопес не хоче битися з українцем за порожніх трибун. Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум переконав Теофімо, що в нього немає вибору.

В інтерв'ю ютуб-каналу SecondsOut глава Top Rank, яка організовує бій Ломаченко – Лопес, відреагував на слова Теофімо про те, що американець не хоче битися проти Василя без глядачів.

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Я говорив з Теофімо, він дуже класний хлопець, хороший боксер. Я сказав йому: "Теофімо, вибір не в тому, хочеш ти битися з уболівальниками або без. У тебе немає такого вибору. Вибір в тому, хочеш ти битися чи ні. Це і весь вибір",

– заявив Арум.

На думку глави Top Rank, Лопес зрозумів його, тому готовий битися без глядачів.

"У наступних інтерв'ю це простежується. Зараз він розуміє, що може бути необхідність проводити поєдинок і без глядачів", – зазначив Арум.

Бій між Ломаченком та Лопесом мав відбутися 30 травня у Нью-Йорку, проте перенесений через пандемію COVID-19.

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