Японська столиця показала підготовку до проведення літніх Олімпійських ігор, відкриття яких відбудеться рівно через рік.

У мережі з'явилося відео з презентацією медалей, які вручатимуть на літніх Олімпійських іграх 2020 року у Токіо. Цікаво, що медалі були виготовлені із старих гаджетів.

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Підготовка до Ігор 2020 року переходить у фінальну стадію, і, згідно з запевненнями японської влади, ніяких запізнень за термінами здачі поки що немає. Міжнародний олімпійський комітет також дав висновок про високий ступінь готовності японської столиці до Олімпіади.

25 спортивних об’єктів розташовані в Токіо, при цьому більшість з них сконцентровані в портовій частині міста, в тому числі на насипних островах в затоці. Ще 17 об’єктів знаходяться за межами столиці.

Наприклад, футбольний турнір частково пройде на стадіонах в північно-східній частині основного острова Хонсю і в Саппоро на північному острові Хоккайдо, а матчі з бейсболу та софтболу відбудуться на арені в префектурі Фукусіма.

Олімпіада в Токіо відбудеться від 24 липня до 9 серпня 2020 року, Паралімпіада – з 25 серпня до 6 вересня 2020 року.