У Токіо продемонстрували медалі Олімпіади-2020: яскраве відео

278 Читать новость на русском
Медалі Олімпійських ігор 2020 в Токіо
Медалі Олімпійських ігор 2020 в Токіо / Фото з відкритих джерел

Японська столиця показала підготовку до проведення літніх Олімпійських ігор, відкриття яких відбудеться рівно через рік.

У мережі з'явилося відео з презентацією медалей, які вручатимуть на літніх Олімпійських іграх 2020 року у Токіо. Цікаво, що медалі були виготовлені із старих гаджетів.

Читайте також: Росію можуть знову не допустити до Олімпійських ігор, – ЗМІ


Підготовка до Ігор 2020 року переходить у фінальну стадію, і, згідно з запевненнями японської влади, ніяких запізнень за термінами здачі поки що немає. Міжнародний олімпійський комітет також дав висновок про високий ступінь готовності японської столиці до Олімпіади.

25 спортивних об’єктів розташовані в Токіо, при цьому більшість з них сконцентровані в портовій частині міста, в тому числі на насипних островах в затоці. Ще 17 об’єктів знаходяться за межами столиці.

Наприклад, футбольний турнір частково пройде на стадіонах в північно-східній частині основного острова Хонсю і в Саппоро на північному острові Хоккайдо, а матчі з бейсболу та софтболу відбудуться на арені в префектурі Фукусіма.

Олімпіада в Токіо відбудеться від 24 липня до 9 серпня 2020 року, Паралімпіада – з 25 серпня до 6 вересня 2020 року.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
9763
Теги: Спорт Новини Спорту Олімпіада-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик зворушливим віршем відреагував на смерть боксера Дадашева
сьогодні 15:39 Усик зворушливим віршем відреагував на смерть боксера Дадашева
732
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 18:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9762
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4983
Маліновський продовжує дивувати фанатів на тренуванні "Аталанти": шикарний гол від українця
сьогодні 09:50 Маліновський продовжує дивувати фанатів на тренуванні "Аталанти": шикарний гол від українця
1700
Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
23 липня 16:22 Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
1786
Новини
Більше новин
Залиште відгук