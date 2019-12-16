У Токіо відкрили головний стадіон Олімпійських ігор-2020: яскраві фото

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Головний стадіон Олімпійських ігор-2020 / Tokyo 2020

15 грудня в Токіо відбулося урочисте відкриття арени, на якій пройдуть церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор 2020 року.

Стадіон побудували за 36 місяців на місці старої арени, яка була зведена до Олімпіади 1964 року.

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Арена, що вміщає 68 тисяч глядачів, прийме церемонії відкриття і закриття Ігор, а також змагання з футболу та легкої атлетики. На заході був присутній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.


Головний стадіон Олімпійських ігор в Токіо / Фото: Tokyo 2020

XXXII літні Олімпійські ігри столиця Японії буде приймати з 24 липня по 9 серпня 2020 року. З 25 серпня по 6 вересня там же відбудуться XVI Паралімпійські літні ігри.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Олімпіада-2020 Японія
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