У Цуренко несподівано змінилася суперниця на турнірі WTA в Істборні

У понеділок, 24 червня, друга ракетка України Леся Цуренко розпочне виступи на тенісному турнірі серії WTA в Істборні.

Цуренко повинна була зіграти з Юлією Гергес, але німкеня після виходу в фінал в Бірмінгемі вирішила взяти паузу перед Вімблдоном і знялася з турніру в Істборні.

Читайте також: Світоліна, Цуренко та Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA

Нової суперницею Лесі по першому колу стала "лакі-лузер" з Казахстану Заріна Діяс. За особистими зустрічами із Заріною Діяс Цуренко поступається 1:2, але останній матч у 2018 році в кваліфікації в Дубаї завершився легко перемогою українки (6:1, 6:2).

Вже відомо, що у другому колі переможниця матчу зустрінеться з Ребеккою Петерсон зі Швеції.

Матч між Лесею Цуренко і Заріною Діяс повинен відбутися о 18:00 по Києву, але негода в Істборне може внести свої корективи.

Також інша українка Еліна Світоліна зіграє свій матч другого кола проти представниці Франції Еліз Корне. Гра запланована четвертим запуском на першому корті.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram