У Цуренко несподівано змінилася суперниця на турнірі WTA в Істборні

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 24 червня, друга ракетка України Леся Цуренко розпочне виступи на тенісному турнірі серії WTA в Істборні.

Цуренко повинна була зіграти з Юлією Гергес, але німкеня після виходу в фінал в Бірмінгемі вирішила взяти паузу перед Вімблдоном і знялася з турніру в Істборні.

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Нової суперницею Лесі по першому колу стала "лакі-лузер" з Казахстану Заріна Діяс. За особистими зустрічами із Заріною Діяс Цуренко поступається 1:2, але останній матч у 2018 році в кваліфікації в Дубаї завершився легко перемогою українки (6:1, 6:2).

Вже відомо, що у другому колі переможниця матчу зустрінеться з Ребеккою Петерсон зі Швеції.

Матч між Лесею Цуренко і Заріною Діяс повинен відбутися о 18:00 по Києву, але негода в Істборне може внести свої корективи.

Також інша українка Еліна Світоліна зіграє свій матч другого кола проти представниці Франції Еліз Корне. Гра запланована четвертим запуском на першому корті.

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Теги: Спорт Теніс Леся Цуренко
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