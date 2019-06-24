У Цуренко несподівано змінилася суперниця на турнірі WTA в Істборні
У понеділок, 24 червня, друга ракетка України Леся Цуренко розпочне виступи на тенісному турнірі серії WTA в Істборні.
Цуренко повинна була зіграти з Юлією Гергес, але німкеня після виходу в фінал в Бірмінгемі вирішила взяти паузу перед Вімблдоном і знялася з турніру в Істборні.
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Нової суперницею Лесі по першому колу стала "лакі-лузер" з Казахстану Заріна Діяс. За особистими зустрічами із Заріною Діяс Цуренко поступається 1:2, але останній матч у 2018 році в кваліфікації в Дубаї завершився легко перемогою українки (6:1, 6:2).
Вже відомо, що у другому колі переможниця матчу зустрінеться з Ребеккою Петерсон зі Швеції.
Матч між Лесею Цуренко і Заріною Діяс повинен відбутися о 18:00 по Києву, але негода в Істборне може внести свої корективи.
Також інша українка Еліна Світоліна зіграє свій матч другого кола проти представниці Франції Еліз Корне. Гра запланована четвертим запуском на першому корті.