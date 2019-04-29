У Туреччині розбився автобус з футбольною командою "Аланьяспора": загинув гравець збірної Чехії

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ФК "Аланьяспор" потрапив у ДТП
ФК "Аланьяспор" потрапив у ДТП

Автобус, який перевозив футбольну команду "Аланьяспор", злетів з дороги недалеко від міста Аланія, в результаті чого загинув футболіст Йосеф Шурал, а ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба турецького клубу на своїй сторінці в Facebook.

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Повертаючись після поєдинку в Кайсері, наш мікроавтобус потрапив в ДТП, в результаті якого постраждало семеро гравців. Йосеф Шурале отримав серйозні поранення і був доставлений в приватну клініку Аланії, але, незважаючи на всі зусилля медиків – врятувати футболіста не вдалося,
– йдеться в повідомленні.

Шура вилетів з мікроавтобуса через відкриті двері і після удару головою помер в лікарні. Решта шість гравців команди не постраждали.

Гравець провів 20 матчів у складі збірної Чехії, забивши 1 гол. Він грав на Євро-2016, а також провів 6 хвилин в матчі зі збірною України в жовтні минулого року в Лізі націй (0 1).

До "Аланьяспора" Шура виступав за "Збройовка Брно", "Слован Ліберец" і празьку "Спарту".

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Теги: Новини Туреччини Новини Спорту Спорт Футбол
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