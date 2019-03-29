У Туреччині скасували довічну дискваліфікацію гравця, який різав суперників лезом

Турецькому футболісту Мансуру Чалару вирішили скоротити довічну дискваліфікацію через кричущий випадок у грі внутрішньої першості.

Спорт 24 писав, що Чалар проніс ріжучий предмет на матч. Під час зустрічі він непомітно наносив порізи гравцям суперника, одному з них навіть порізав обличчя. Від руки Чалара постраждали 5 футболістів.

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Турецький футболіст різав суперників прямо під час матчу: дивіться відео

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

За декілька днів після цього інциденту було ухвалене рішення довічно відсторонити гравця від виступів під егідою Федерації футболу Туреччини. Йому заборонили брати участь в будь-яких турнірах, що проводяться Федерацією футболу Туреччини.

Однак, Федерація футболу Туреччини скасувала рішення про довічну дискваліфікацію Мансура Чалара, повідомляє HT Spor. Покарання 33-річного футболіста було переглянуто, і тепер йому належить пропустити лише 20 матчів.

Також Чалар зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 4 тисяч євро. Ця сума не змінилася в порівнянні з початковим покаранням.

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