У Туреччині скасували довічну дискваліфікацію гравця, який різав суперників лезом
Турецькому футболісту Мансуру Чалару вирішили скоротити довічну дискваліфікацію через кричущий випадок у грі внутрішньої першості.
Спорт 24 писав, що Чалар проніс ріжучий предмет на матч. Під час зустрічі він непомітно наносив порізи гравцям суперника, одному з них навіть порізав обличчя. Від руки Чалара постраждали 5 футболістів.
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Турецький футболіст різав суперників прямо під час матчу: дивіться відео
За декілька днів після цього інциденту було ухвалене рішення довічно відсторонити гравця від виступів під егідою Федерації футболу Туреччини. Йому заборонили брати участь в будь-яких турнірах, що проводяться Федерацією футболу Туреччини.
Однак, Федерація футболу Туреччини скасувала рішення про довічну дискваліфікацію Мансура Чалара, повідомляє HT Spor. Покарання 33-річного футболіста було переглянуто, і тепер йому належить пропустити лише 20 матчів.
Також Чалар зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 4 тисяч євро. Ця сума не змінилася в порівнянні з початковим покаранням.