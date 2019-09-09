У Верховній Раді привітали чемпіона України з автоспорту Сергія Бабака

Під час погоджувальної ради голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про досягнення депутата від "Слуги народу" Сергія Бабака. На днях той став двократним чемпіоном України з автомобільного спорту.

Разумков передав вітання Бабаку, а його заяву супроводжували оплески інших депутатів, присутніх на засіданні. Читайте також: Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій Я хотів би привітати Сергія Бабака з тим, що він став двократним чемпіоном України з автомобільного спорту. Вітаю!

– сказав голова Верховної Ради.

Автомобіль Сергія Бабака