У Верховній Раді привітали чемпіона України з автоспорту Сергія Бабака
Під час погоджувальної ради голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про досягнення депутата від "Слуги народу" Сергія Бабака. На днях той став двократним чемпіоном України з автомобільного спорту.
Разумков передав вітання Бабаку, а його заяву супроводжували оплески інших депутатів, присутніх на засіданні.
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Я хотів би привітати Сергія Бабака з тим, що він став двократним чемпіоном України з автомобільного спорту. Вітаю!
– сказав голова Верховної Ради.
Автомобіль Сергія Бабака
Джерело: 24 канал
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