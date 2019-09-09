У Верховній Раді привітали чемпіона України з автоспорту Сергія Бабака

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Сергій Бабак став дворазовим чемпіоном України з автомобільного спорту
Сергій Бабак став дворазовим чемпіоном України з автомобільного спорту / my.ua/persons/sergii-babak

Під час погоджувальної ради голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про досягнення депутата від "Слуги народу" Сергія Бабака. На днях той став двократним чемпіоном України з автомобільного спорту.

Разумков передав вітання Бабаку, а його заяву супроводжували оплески інших депутатів, присутніх на засіданні.

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Я хотів би привітати Сергія Бабака з тим, що він став двократним чемпіоном України з автомобільного спорту. Вітаю!
– сказав голова Верховної Ради.

Сергій Бабак
Автомобіль Сергія Бабака

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Теги: Верховна Рада Дмитро Разумков Слуга народу Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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