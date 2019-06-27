У випадку провалу Шевченка, мені пообіцяли роботу тренера збірної України, – Маркевич

Голова комітету національних збірних УАФ (Українська асоціація футболу) Мирон Маркевич заявив, що йому пообіцяли роботу наставником національної команди. Це станеться у тому випадку, якщо теперішній тренер збірної України не виконає завдання виходу на Євро-2020.

"Чому я погодився очолити комітет національних збірних ФФУ замість тренерської посади? Я погодився з однієї причини – мене попросили, щоб Шевченко продовжив роботу. Це раз. Друге – мені сказали, що якщо у Шевченка не вийде, то я буду головним тренером збірної. Заради цього я сидів і сиджу (в УАФ, – прим). Я дуже хочу, щоб наша збірна зараз потрапила до фіналу (фінальної частини Євро-2020 – прим.). Це потрібно Україні. Сподіваюся, так воно і буде. Але якщо раптом щось не вийде, звичайно, я тоді буду просити, щоб мене призначили головним тренером. Мені обіцяли", – розповів Маркевич у коментарі програмі "Бомбардир".

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Варто нагадати, що Мирон Маркевич вже понад два роки не працює головним тренером. Після 2016 року, коли він пішов з "Дніпра", його запросили на роботу у комітет національних збірних, який він очолив. Саме тоді головним тренером збірної України став Андрій Шевченко.

Маркевич теж має досвід роботи з головною командою країни. У 2010 році він вже очолював "синьо-жовтих". Тоді під його керівництвом команда зіграла чотири матчі. Але відмовився від роботи зі збірною, адже не міг її поєднувати з роботою у харківському "Металісті", який він тоді очолював.

Варто зазначити, що після чотирьох турів кваліфікації Євро-2020, Україна посідає перше місце у групі. В активі "синьо-жовтих" три перемоги (двічі над Люксембургом та один раз над Сербією) та одна нічия (проти Португалії). На Чемпіонат Європи 2020 року виходять дві найкращі команди з кожної групи. Також Україна має шанс пробитися на Євро-2020 через Лігу націй.