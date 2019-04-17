У Вірменії під час перестрілки загинув воротар футбольного клубу "Арарат"

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Мушег Гевондян
Мушег Гевондян

Ще у понеділок, 15 квітня, на одній з вулиць Єревана сталася стрілянина. Внаслідок неї поранення отримало троє осіб. Серед них і воротар футбольного клубу "Єреван" Мушег Гевондян.

Троє молодих людей у цей час перебували в автомобілі BMW. У цей час невідома особа відкрила вогонь по них. 23-літній голкіпер Мушег Гевондян помер, не приходячи до тями. Він отримав смертельну рану в голову.

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Футбольний клуб "Арарат" виступив із заявою, в якій висловив співчуття рідним і близьким Гевондяна.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Вірменії Кримінальні новини
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