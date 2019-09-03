У "Ворсклу" з іспанського клубу перейшов двометровий оборонець

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Пап-Альюн Ндіайє
Пап-Альюн Ндіайє / vorskla.com.ua

Полтавська "Ворскла" поповнилася 21-річним вихованцем французького "Валансьена" Пап-Альюном Ндіайе. Футболіст підписав угоду з українським клубом на два роки.

Гравець сенегальського походження Пап-Альюн Ндіайє, який також має досвід виступів за молодіжні команди італійських "Барі" та "Болоньї", перебрався з іспанського клубу "Лорка Депортіво".

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Дуже радий опинитися у "Ворсклі". Я вражений, наскільки тут все добре організовано, налагоджено тренувальний процес. Ще хотів би подякувати хлопцям, які тепло мене прийняли, в усьому допомагають.

Найбільше спілкуюся із франкомовним Кане, а ще з Мартиненком та капітаном Чеснаковим. Переїзд в Україну – новий життєвий та кар’єрний етап для мене. Хочу принести максимум користі команді, та зростати разом із нею,
– сказав футболіст.

Зріст Ндіайє, який гратиме у "Ворсклі" під 92-м номером, 201 сантиметр.

Про всі офіційні трансфери "Ворскли" – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ворскла Трансфери
Джерело: ФК "Ворскла"
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