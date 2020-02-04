24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У всіх темношкірих такий запах: Шапаренко заявив, що Родрігес найгірше пахне в "Динамо"

374 Читать новость на русском
Микола Шапаренко / fcdynamo.kiev.ua

Футболіст "Динамо" Микола Шапаренко дав інтерв'ю ютуб-каналу "Отдушивдушу". У розмові Шапаренко розповів, що Жерсон Родрігес має найгірший запах серед гравців "Динамо".

Шапаренка запитали, хто з гравців "Динамо" найгірше пахне. Микола відповів, що люксембурзький нападник Жерсон Родрігес.

Дивіться також: Легіонер "Динамо" забив неймовірний гол ударом через себе в падінні: відео

"Вони всі темношкірі – у них такий аромат", – сказав Шапаренко.

Відео інтерв'ю Шапаренка

  • Жерсон Родрігес покинув київське "Динамо" минулого тижня. Турецький клуб "Анкарагюджю" офіційно орендував Жерсона до кінця сезону.
  • У першому ж матчі за новий клуб Родрігес відзначився забитим м'ячем і став одним з найкращих гравців поєдинку.
  • У чемпіонаті України Жерсон провів усього 8 матчів і забив 2 голи.
  • 21-річний Шапаренко у цьому сезоні провів за "Динамо" теж тільки 8 матчів і забив 1 гол.
Учасники Євробачення-2020: які країни вже визначились з конкурсантами престижного шоу
сьогодні
7470
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:50 Легіонер "Динамо" забив неймовірний гол ударом через себе в падінні: відео
Юрій Семенюк 2325
3 лютого 21:39 У Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу – відео
Юрій Семенюк 1455
3 лютого 18:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 4709
3 лютого 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 358
3 лютого 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 397
Новини
Більше новин
Залиште відгук