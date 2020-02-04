У всіх темношкірих такий запах: Шапаренко заявив, що Родрігес найгірше пахне в "Динамо"
Футболіст "Динамо" Микола Шапаренко дав інтерв'ю ютуб-каналу "Отдушивдушу". У розмові Шапаренко розповів, що Жерсон Родрігес має найгірший запах серед гравців "Динамо".
Шапаренка запитали, хто з гравців "Динамо" найгірше пахне. Микола відповів, що люксембурзький нападник Жерсон Родрігес.
Дивіться також: Легіонер "Динамо" забив неймовірний гол ударом через себе в падінні: відео
"Вони всі темношкірі – у них такий аромат", – сказав Шапаренко.
Відео інтерв'ю Шапаренка
- Жерсон Родрігес покинув київське "Динамо" минулого тижня. Турецький клуб "Анкарагюджю" офіційно орендував Жерсона до кінця сезону.
- У першому ж матчі за новий клуб Родрігес відзначився забитим м'ячем і став одним з найкращих гравців поєдинку.
- У чемпіонаті України Жерсон провів усього 8 матчів і забив 2 голи.
- 21-річний Шапаренко у цьому сезоні провів за "Динамо" теж тільки 8 матчів і забив 1 гол.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі