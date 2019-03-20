У В’єтнамі почали будувати трасу Формули-1 посеред міста, перегони тут – вже у 2020 році
У столиці В’єтнаму – місті Ханой – розпочалися будівельні роботи зі спорудження траси Формули-1. Частина її пролягатиме по вулицях міста.
Загальна протяжність траси складе трохи більше 5,5 кілометрів. На ній передбачено 22 повороти. Траса буде першою у світі комбінацією існуючих доріг та частиною запланованої площі спортивного комплексу My Dinh. Ремонтні бокси та будівлі технічних служб розмістять на площі у 88 гектарів.
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Траса Формули-1 в Ханої
Закінчити будівництво мають до березня 2020 року. А вже через місяць – у квітні 2020 року – тут має відбутися етап Формули-1. Згідно з домовленостями, Ханой прийматиме етапи Формули-1 впродовж 10 років.
Джерело: 24 Канал
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