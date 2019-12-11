У WADA хочуть, щоб російські спортсмени не могли виступати навіть у нейтральному статусі

Через допінговий скандал комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонив Росію від участі у великих змаганнях. Протягом 4 років російські спортсмени зможуть виступати лише у нейтральному статусі, за винятком 145 атлетів, яких відсторонили повністю. Втім у комітеті спортсменів WADA вважають таке рішення занадто м'яким.

Там переконані, що усім російським спортсменам варто заборонити на 4 роки виступи на великих турнірах навіть у нейтральному статусі. Комітет планує подаьти апеляцію на рішення Агентства.

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Ми обговоримо можливість подачі позову, щоб посилити санкції. Наша аргументація на користь повного відсторонення виходить з того, що хоч чотирирічний бан і здається достатнім покаранням, але насправді це занадто слабка санкція,

– заявила глава британської комісії атлетів Вікторія Аггар.

За її словами, на перший погляд WADA ухвалила сильне рішення. Тим не менш більшість російських спортсменів досі можуть виступати на чемпіонатах світу, Олімпіадах та інших змаганнях, але не під російським прапором.

"Здається, що таке покарання недостатньо серйозне, якщо брати до уваги порушення", – резюмувала Вікторія Аггар.

Що відомо про рішення WADA про відсторонення Росії?Всесвітня антидопінгова агенція відсторонила на 4 роки Росію від участі в Олімпіадах, Унверсіадах та Чемпіонаті світу з футболу. Російські спортсмени зможуть виступати лише у нейтральному статусі, без триколора та гімну Росії.



Останній пункт не стосується 145 спортсменів, яких WADA вважає "найбільш підозрілими".



Санкції WADA проти Росії / інфографіка 24 каналу