У Японії запропонували провести марафон Олімпійських ігор 2020 на Курилах

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Олімпіада 2020 відбудеться в Токіо
Олімпіада 2020 відбудеться в Токіо / PAP/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Токіо у 2020 році прийме літні Олімпійські ігри Однак не всі змагання відбудуться в японській столиці. Деякі довелося перенести.

Олімпійські ігри 2020 року триватимуть з 24 липня до 9 серпня. Однак на цей час середня температура в Токіо підіймається вище 27 градусів за Цельсієм. Відтак в Міжнародному олімпійському комітеті запропонували виснажливі довгі змагання, як марафон чи спортивну ходьбу, перенести в інше місто, де є більш прохолодно.

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Губернатор Токіо Юріко Коїке на цю пропозицію запропонувала провести їх на "північних територіях", повідомляє японське видання NHK. Так в Японії називають Курильські острови, які під управлінням Росії.

Суперечка за Курильські острови Мова йде про острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група островів Хабомаї. Японія вважає острови Північними територіями. В Японії навіть існує День північних територій, який щорічно відзначають 7 лютого. В цей день на вулиці виходять жителі японського півночі з плакатами – повернути споконвічно японські острови додому. Москва вважає острови територією РФ після Другої світової війни. Хоча мирного договору між СРСР та Японією підписано не було. При цьому що у 1956 році було підписано меморандум, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

До слова: Японія на сайті Олімпіади-2020 назвала спірні Курили своїми островами

За даним того ж NHK, частину змагань таки перенесли з Токіо. Але не на Курили, а до іншого японського міста Саппоро. 

Варто нагадати, що жіночий марафон відбудеться 2 серпня, чоловічий – 9 серпня. Чоловіча ходьба (20 км) – 31 липня, жіноча ходьба (20 км) – 7 серпня, чоловіча ходьба на 50 км – 8 серпня. Також наголошується, що змагання з легкої атлетики (дистанції 5000 м і більше) перенесені на вечірні сесії. Ранкові матчі з регбі повинні закінчуватися не пізніше 12 годин, а гірські етапи велогонок почнуться не раніше 15 годин.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Олімпіада-2020 Японія
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