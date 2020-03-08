У Японії зник український спортсмен: він міг піти на гору Фудзі у погану погоду

Відомий український спортсмен, марафонець та тренер Олексій Борисенко зник в Японії. Його друзі повідомили, що Борисенко збирався йти на гору Фудзі, але там різко погіршилися погодні умови.

Про зникнення атлета розповіли його друзі у фейсбуці. Вони просять про допомогу, якщо будь-хто має інформацію, де перебуває Борисенко.

Нагадаємо Наприкінці лютого МОЗ розглядало можливість евакуації українців з Японії

Що відомо про зникнення Борисенка

Він приїхав до Японії 26 лютого для участі у марафоні, але забіг скасували через спалах коронавірусу.

Припускають, що Борисенко міг піти на гору Фудзі у складі невеликої групи людей. Хоча підійматися на гору у цю пору року заборонено.

З Олексієм Борисенком немає зв'язку з 28 лютого.

Востаннє його бачили в готелі в Токіо, там він начебто мав із собою якесь спорядження – ймовірно, для походу в гори. У готельному номері знайшли лише легкі речі.

Поліція Японії не бачить підстав для організації пошукової операції. До того ж, на горі Фудзі різко погіршилися погодні умови.

"Українська правда" повідомила, що в українському консульстві у Японії знають про ситуацію.

"Наше посольство активно займається цим. Залучили усіх, кого можна", – сказав директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Олексій Борисенко – 37-річний український спортсмен, бігун, марафонець, тренер з гірськолижного спорту. У 2019 році представляв Україну на чемпіонаті світу з тріалу в Португалії та на світовій першості з гірського бігу в Аргентині.