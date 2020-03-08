24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Японії зник український спортсмен: він міг піти на гору Фудзі у погану погоду

- Читать новость на русском
Спортсмен поїхав до Японії на марафон і зник / Фейсбук Олексія Борисенка

Відомий український спортсмен, марафонець та тренер Олексій Борисенко зник в Японії. Його друзі повідомили, що Борисенко збирався йти на гору Фудзі, але там різко погіршилися погодні умови.

Про зникнення атлета розповіли його друзі у фейсбуці. Вони просять про допомогу, якщо будь-хто має інформацію, де перебуває Борисенко.

Нагадаємо Наприкінці лютого МОЗ розглядало можливість евакуації українців з Японії

Що відомо про зникнення Борисенка

  • Він приїхав до Японії 26 лютого для участі у марафоні, але забіг скасували через спалах коронавірусу.
  • Припускають, що Борисенко міг піти на гору Фудзі у складі невеликої групи людей. Хоча підійматися на гору у цю пору року заборонено. 
  • З Олексієм Борисенком немає зв'язку з 28 лютого.
  • Востаннє його бачили в готелі в Токіо, там він начебто мав із собою якесь спорядження – ймовірно, для походу в гори. У готельному номері знайшли лише легкі речі.
  • Поліція Японії не бачить підстав для організації пошукової операції. До того ж, на горі Фудзі різко погіршилися погодні умови.

"Українська правда" повідомила, що в українському консульстві у Японії знають про ситуацію. 

"Наше посольство активно займається цим. Залучили усіх, кого можна", – сказав директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. 

Олексій Борисенко – 37-річний український спортсмен, бігун, марафонець, тренер з гірськолижного спорту. У 2019 році представляв Україну на чемпіонаті світу з тріалу в Португалії та на світовій першості з гірського бігу в Аргентині. 

ЗМІ повідомили про вибух і теракт на "Мотор Січ" у Запоріжжі: що було насправді
7 березня
Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини України Японія Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
7 березня 20:30 Збірна України з тенісу здійснила неймовірний камбек у Кубку Девіса
Михайло Гема
7 березня 12:15 Про українську дзюдоїстку Дарію Білодід знімуть фільм – фото
Софія Кулай
6 березня 12:10 Коли чекати боїв українців навесні 2020: Вихрист, Постол, Усик, Ломаченко та інші
Андрій Тудовші
6 березня 09:11 Помер український шахіст Станіслав Богданович: що про нього відомо
Юрій Семенюк
5 березня 13:22 Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу, йому наклали 90 швів: відео (18+)
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук