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У захисника збірної України та "Шахтаря" Богдана Бутка народився син, якого назвали Златан

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Богдан Бутко / Goal.com

У родині футболіста Богдана Бутка поповнення – дружина Катерина народила йому другого сина.

Малюк народився 12 лютого 2020 року. Його назвали Златан. Він народився вагою 3 кілограми 900 грамів і зростом 52 сантиметри.

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Нагадаємо, в родині футболіста "Шахтаря" вже зростає старший син Мілан. Йому 3 роки.

Варто відзначити, що Богдан Бутко не зіграв жодного матчу за "Шахтар" в цьому сезоні. Спочатку він лікувався від травми, а згодом не потрапляв до заявок на гру.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Діти і неповнолітні Батьки і діти Зіркові діти Сімʼя Шахтар Новини Спорту Спорт Футбол
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