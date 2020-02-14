У захисника збірної України та "Шахтаря" Богдана Бутка народився син, якого назвали Златан
0
У родині футболіста Богдана Бутка поповнення – дружина Катерина народила йому другого сина.
Малюк народився 12 лютого 2020 року. Його назвали Златан. Він народився вагою 3 кілограми 900 грамів і зростом 52 сантиметри.
До слова: Як мотивувати дитину до занять спортом: топ-6 порад
Нагадаємо, в родині футболіста "Шахтаря" вже зростає старший син Мілан. Йому 3 роки.
Варто відзначити, що Богдан Бутко не зіграв жодного матчу за "Шахтар" в цьому сезоні. Спочатку він лікувався від травми, а згодом не потрапляв до заявок на гру.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Жінки українських боксерів: фото красунь, з яким вони святкують День святого Валентинасьогодні , 09:06
-
П'яте місце українців в біатлоні, "Карпати" – народна команда та інші новини спорту 13 лютогосьогодні , 07:42
-
Україна здобула дві срібні та дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи з боротьби13 лютого , 20:35
Коментарі