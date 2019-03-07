У збірній Німеччини розгорівся новий скандал через гравців "Баварії"

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов повідомив гравцям мюнхенської "Баварії" Жерому Боатенгу, Томасу Мюллеру й Матсу Хуммельсу про своє рішення більше не викликати їх в розташування національної команди.

"2019 рік – час нового старту для збірної Німеччини. Ми хочемо кардинальних змін у команді. Хочемо продовжити те, що почали робити в минулому році, коли Жером Боатенг, Матс Хуммельс і Томас Мюллер потрапили до складу збірної. Я планую більше не викликати цих гравців до збірної. Мені було важливо пояснити футболістам "Баварії" своє рішення і плани з реформування команди. Я повідомив їм про це в понеділок, під час особистої зустрічі в Мюнхені. Настав час визначити курс збірної Німеччини на майбутнє. Ми хочемо дати команді нове обличчя, і я впевнений, що це правильний крок", – цитує Льова Bild.

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У "Баварії" рішення Льова прийняли неоднозначно. Голова правління мюнхенського клубу Карл-Хайнц Румменігге і спортивний директор Хасан Саліхаміджич вважають, що тренер "Манфашт" вибрав не найкращий час.

Як правило, ми не коментуємо рішення головного тренера збірної Німеччини, адже формування складу збірної є виключно відповідальністю Йоахіма Льова. Однак ми вважаємо, що момент для озвучування рішення щодо наших гравців обраний не найкращий. Останній матч збірна Німеччини провела 19 листопада 2018 року. Нас бентежить, що тепер, після трьох з половиною місяців, перед матчем з "Вольфсбургом" і повторним, найважливішим, матчем Ліги чемпіонів з "Ліверпулем" громадськість і наші футболісти були проінформовані про рішення. Ще більше нас дивує той факт, що це сталося в рамках несподіваного візиту Йоахіма Льова й Олівера Бірхоффа (директора збірної і академії, – Спорт24) на "Зебенерштрассе", про який ми не були повідомлені,

– йдеться у спільній заяві.

"Томас Мюллер (100 матчів), Матс Хуммельс (70) і Жером Боатенг (76) в цілому провели 246 матчів за збірну Німеччини. Вони внесли великий вклад у неймовірно успішну декаду Бундестім, яка ознаменувалася перемогою на чемпіонаті світу 2014 року. "Баварія" ставиться з величезною повагою до спортивних заслуг Томаса, Матса і Жерома перед національною збірною та німецьким футболом", – додали у "Баварії".

Також не залишив без уваги інцидент головний тренер "Баварії" Ніко Ковач.

"Я знаю, що мої гравці розчаровані – особливо тим, що Льов прийняв остаточне рішення, а не тимчасове. На мій погляд, говорити про 29 або 30-річного гравця, що він минуле, не дуже правильно. Проте хлопці повністю сфокусовані на майбутніх матчах, і я впевнений, що їх гра скаже все за них", – наводить слова Ковача прес-служба "Баварії".

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Нападник Томас Мюллер не розуміє, чому рішення остаточне.

Що більше про це думаю, то більше злюся через те, як це сталося. Не розумію, чому це рішення повинно бути остаточним. Тренер повинен робити вибір, я в цьому не сумніваюся, але ми з Матсом і Жеромом все ще можемо грати на високому рівні. Я був ошелешений цією новиною. У складі збірної Німеччини ми успішно виступали впродовж багатьох років. Завжди пишався, що можу носити футболку національної команди. Завжди викладався по максимуму, це була дивовижна пригода. Я боєць, але тепер зможу лише спостерігати за командою,

– цитує Мюллера Goal.com.

Також засмучений Жером Боатенг.

"Я засмучений цією новиною, тому що представляти Німеччину на міжнародній арені завжди було важливо для мене. Проте я поважаю рішення тренера про новий курс розвитку команди. Сам я теж був молодий і пробивався до складу, складаючи конкуренцію віковим гравцям. Особисто я переконаний, що здатний продовжувати виступи на найвищому рівні, і буду продовжувати демонструвати це в майбутньому.

Я завжди буду згадувати час в національній команді із задоволенням. Я завжди пишався можливістю грати у футболці збірної Німеччини й ніколи не забуду літо 2014 року. Проте я б хотів зіграти ще раз за національну команду на прощання. Удачі збірній Німеччині в майбутньому!", – написав Боатенг на сторінці у Twitter.

Врешті-решт, підтримав Боатенга колишній партнер по збірній Месут Озіл, який влітку зі скандалом завершив кар'єру в національній команді.

Вище голову, брате. З самого початку в молодіжних національних командах ми пережили безліч особливих моментів разом. Ти дійсно справжній друг і велика людина. На полі й за його межами. Шкода, що один з кращих німецьких гравців останніх десятиліть повинен покинути збірну таким чином,

– написав Озіл на сторінці у Twitter.

Зазначимо, що у 2018 році Німеччина невдало виступила на Чемпіонаті світу з футболу в Росії, де програла Мексиці та Південній Кореї та не змогла вийти у плей-офф. Окрім того німці посіли третє місце в Лізі націй, де протистояли Франції та Нідерландам. Через це в наступному розіграші Німеччина гратиме в другому дивізіоні.

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