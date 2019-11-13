У збірній Німеччини виник скандал через форму від adidas: фото
Компанія adidas розробила форму для збірної Німеччини для участі в Євро-2020. Однак через декілька днів після презентації через цю форму виник скандал.
За даними Bild, прізвище деяких футболістів німецької збірної на формі були написані з помилками. Зокрема, прізвище Йонаса Хектора була написана як Hecktor замість Hector, а на футболці Луки Вальдшмідта замість Waldschmidt написали Waltschmidt.
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У компанії вже вибачилися за помилку. При цьому варто нагадати, що adidas – німецька компанія, тому помилки у прізвищі гравців збірної Німеччини виглядають дещо дивно.
Ще дивніше виглядає те, що adidas представила форму збірної Німеччини для участі в Євро-2020, попри те, що команда ще не пробилася на турнір.
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Але скандал зі збірною Німеччини – не єдиний для adidas. Вона представила і форму збірної Росії. І російські гравці виявилися незадоволені нею. Річ в тім, що російський прапор на рукавах форми є у перевернутому вигляді. У мережі вже почали жартувати з цього приводу, назвавши форму Hände hoch (руки вверх німецькою). При цьому на матчі проти Бельгії (16 листопада) та Сан-Марино (19 листопада) команда вийде у формі попереднього зразка.
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