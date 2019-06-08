У збірній України пояснили, чому не викликають Романа Зозулю на матчі
Під час матчу збірної України проти Сербії на «Арені Львів», фанати вивісили банер із закликом викликати нападника Романа Зозулю до збірної України. Прес-секретар головного тренера збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков прокоментував ситуацію з викликом гравця.
Нагадаємо, ще перед матчем фанати збірної розпочали акцію з вимогою викликати Зозулю в збірну.
За словами Василькова, Зозуля є у колі гравців, на яких розраховує тренерський штаб. Однак на матчі кваліфікації Євро-2020 його вирішили не викликати. Одна з причин – нападник у ці дні грає офіційні матчі за іспанський "Альбасете". Він зіграв 4 червня проти "Малаги" і навіть забив гол. Ще один матчу – у суботу, 8 червня. А також "Альбасете" очікую перехідні матчі за право виступити у Прімері.
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Ще одна причина, за словами Василькова, у тому, що Шевченко використовує схему з одним нападником. У той час як Зозуля в "Альбасете" грає як другий нападник. Тож гравець не цілком підходить під схему гри збірної. Але цілком ймовірно, що гравця викличуть на матчі збірної у вересні 2019 року.
Варто додати, що голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич був в Іспанії на матчі "Альбасете", щоб особисто переглянути гру Зозулі.