У збірній України з біатлону побільшає росіян

У збірній України з біатлону відтепер буде виступати представниця Росії Анастасія Рассказова. Спортсменка отримала дозвіл зміни спортивного громадянства.

На адресу Федерації біатлону України надійшов лист Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) про те, що виконавчим комітетом організації прийнято рішення про дозвіл зміни спортивного громадянства для біатлоністки збірної України Анастасії Рассказової.

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Таким чином, Рассказова зможе взяти участь в змаганнях останнього етапу юніорського Кубку IBU у шведському Торсбі (1-2 березня), а також на Юніорському чемпіонаті Європи у норвезькому (6-10 березня).

Зазначимо, що в збірній України працює російський тренер. У травні 2018 року Федерація біатлону вирішила вибрати росіянина Андрія Прокуніна головним тренером жіночої збірної України з біатлону. Контракт з ним діятиме чотири роки.

1 серпня 2018 року президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що російські біатлоністки Катерина Бех, Анастасія Рассказова й Оксана Москаленко проходять процес натуралізації та представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Спортсменки мають українське коріння – їх батьки українці, а документи про прийняття до громадянства України перебувають на стадії оформлення.

Хто така Анастасія Рассказова?

Російська біатлоністка, яка народилася у місті Хабаровськ (Росія). 20-річна спортсменка у складі молодіжної збірної Росії виступала тільки на Молодіжному чемпіонаті світу U-19 та Молодіжному кубку IBU.

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