У збірній України з біатлону відбудуться кадрові зміни перед Кубком світу в Оберхофі

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина виступить на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі (Німеччина). Про це заявив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Меркушина розпочала сезон на першому етапі Кубку світу, проте після невдалих гонок в Естерсунді була відправлена ​​на Кубок IBU.

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У нас стартує в гонці п'ять дівчат, а претенденток на місце на другому етапі було сім. Комусь довелося відправитися в Ріднау (Кубок IBU, – Спорт24). Насті, по-перше, треба було знайти психологічну та емоційну впевненість, а на Кубку IBU якраз була програма, яка їй ідеально підходила. І в більш м'якій обстановці Кубка IBU вона цю впевненість відчула,

– цитує главу ФБУ biathlon.com.ua.

За словами Бринзака, у команді планували, що Меркушина буде тільки на одному етапі Кубка IBU. Однак біатлоністка вирішила взяти участь у двох. "Ми пішли назустріч і Настя залишилася ще й на Обертілліях", – додав Бринзак.

Тепер же Меркушина разом з командою поїде на четвертий етап Кубка світу в Оберхоф. "Думаю, (Меркушина, – Спорт24) буде бігти перший етап класичної естафети", – сказав Бринзак.

Четвертий етап Кубка світу в Оберхофі стартує 9 січня. Детальніше про новий біатлонний сезон читайте на сайті Спорт24.