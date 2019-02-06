У збірній України з тенісу прокоментували сенсаційну поразку від шведок

Капітан збірної України в Кубку Федерації Михайло Філіма прокоментував поразку від Швеції в першому турі групи В Першої групи Євро-Африканської зони.

За словами тренера, лідерка збірної Леся Цуренко не продемонструвала свою найкращу гру.

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Леся не впоралася з навантаженням. Ми шукали шляхи, як вийти з цього стану, але, на жаль, Леся не показала тієї гри, яку вона може. Тому для нас це була дуже прикра поразка після першого суперматчу. Однак я вважаю, що наша пара була досить близькою до перемоги. У третьому сеті декілька м'ячів, брейк-поінтів зіграли не на нашу користь,

– цитує Філіма Xsport.

"Мої очікування від пари (Надія Кіченок/Марта Костюк, – Спорт24) виправдалися. Марта зіграла і перший, і третій сет блискуче. Не можу сказати, що Надя щось "втратила". Вона була лідером нашої пари. Зігравши один м'яч не на нашу користь – 5:5, 5:6 – і все, матч пішов. Ми цю комбінацію награвали ще тиждень тому і думаю, що в майбутньому це буде непогана пара.

У нас все ще є перспектива вийти у фінал. В іншому матчі Болгарія дуже несподівано обіграла Естонію, тому ми будемо грати на перемогу. Будемо стежити, як зіграють наші суперниці. Шанси у нас ще є", – зазначив капітан української команди.

Збірна України програла перше протистояння у рамках групового раунду Кубка Федерації. Українські тенісистки поступилися шведкам з рахунком 2:1.

Першу та єдину перемогу для збірної України здобула Даяна Ястремська. 18-річній українці протистояла досвідчена Йоханна Ларссон, яку Даяна обіграла у двох сетах. Натомість свій матч не змогла виграти Леся Цуренко, яка розгромно програла Ребеккі Петерсон. Надія Кіченок/Марта Костюк зазнали фіаско в парному матчі.

Уже 7 лютого українки зіграють проти збірної Болгарії, а 8 лютого – з тенісистками Естонії. Переможець квартету 9 лютого зіграє проти збірної, яка очолить групу A (Польща, Росія, Данія).

Що таке Кубок Федерації?

Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Організатором турніру є Міжнародна федерація тенісу. У чоловічому турнірі аналогічні змагання називаються Кубок Девіса. Найбільше Кубок вигравала збірна США – 18; десять перемог на рахунку збірної Чехії (включаючи успіхи часів Чехословаччини), а сім – в австралійок.