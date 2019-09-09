У збірної України великі шанси на успіх в найближчому майбутньому, – головний тренер Нігерії

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Гернот Рор
Гернот Рор / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 10-го вересня, збірна України з футболу проведе товариський матч у Дніпрі проти Нігерії.

Головний тренер збірної Нігерії Гернот Рор поділився очікуваннями від матчу з Україною.

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"Цей спаринг – початок нашої підготовки до відбірного циклу наступного Кубка африканських націй. У нас оновився склад, і зараз у нас дуже молода команда. З новим капітаном. Дуже хочеться вдало почати наш новий етап, тому сподіваюся побачити хорошу гру в матчі з Україною", – сказав Рор.

Звичайно, ми вивчали гру збірної України. У команди зараз дуже хороші позиції в турнірній таблиці відбіркової групи Євро-2020. Швидше за все, українська збірна вийде на чемпіонат Європи. Крім того, свіжі спогади про недавньому матчі юнацької збірної України з Нігерією на чемпіонаті світу (U-20) цього року. В Україні дуже прогресивна і талановита молодь. Так що, думаю, у збірної України великі шанси на успіх в найближчому майбутньому.

Спорт 24 писав, що головний тренер збірної Нігерії не зможе розраховувати одразу на двох ключових гравців у матчі проти збірної України на "Дніпро арена".

Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться у вівторок, 10 вересня. Початок матчу на "Дніпро-арена" об 21:30. Онлайн-трансляція, відео голів та результат – на сайті Спорт24.

У матеріалі Спорт24: Шанси України та інших збірних пробитися на Євро-2020

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Теги: Збірна України з футболу Футбол Спорт
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