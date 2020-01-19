У збірну України натуралізують американського баскетболіста

Президент ФБУ Михайло Бродський розповів, що в збірну України буде натуралізований американець Кейсі Шеперд. Розігруючий виступає за "Київ-Баскет".

За словами Бродського, кандидатуру Шеперда погодив наставник збірної України Айнарс Багатскіс.

Це важливо: Розклад матчів збірної України з баскетболу

Що стосується натуралізованого гравця, то вибирає тут тільки одна людина – головний тренер. Поки Багатскіс зупинився на кандидатурі Кейсі Шеперда, який дав згоду підписати контракт з "Київ-Баскет" на наступний рік і грати в національній збірній,

– сказав глава ФБУ в інтерв'ю "Радіо НВ".

Також Бродський розповів, що розглядаються інші кандидатури, зокрема гравець "Одеси" Мессі та баскетболіст "Миколаєва" Петерсон.

Мені більше Мессі подобається, але Багатскіс каже, що Шеперд кращий. Тому тренер прийняв рішення, ми готуємо документи. У всіх країнах відіграють американці на позиціях плеймейкера,

– резюмував Бродський.