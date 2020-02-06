У Зеленського розглядають кандидатуру Шовковського на посаду глави спортивного Держагентства
Міністерство культури, молоді та спорту України можуть знову розділити на два відомства. У глави Мінмолодьспорту Володимира Бородянського планують забрати питання спорту.
В Офісі Президента України Володимира Зеленського мають намір розділити Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту, повідомляє "Українська Правда".
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Наразі процес призупинено через Олімпіаду-2020 року в Токіо. У Зеленського вважають, що процедура поділу може перешкодити підготовці спортсменів до Олімпійських ігор.
Існує ймовірність, що буде створено Держагентство спорту під управлінням Міністерства культури. Нинішній міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський більше не мати відношення до спортивних питань.
За інформацією "Української правди", як кандидатуру голови Держагентства розглядають ексворотаря "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського.
У Кабміні вважають, що очолювати Держагентство має не тільки ефективне, але і медійне обличчя.
Чим наразі займається Шовковський? 45-річний ексворотар "Динамо" працює помічником головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка. Шовковський перебуває у тренерському штабі Шевченка з вересня 2018 року.
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