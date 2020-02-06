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У Зеленського розглядають кандидатуру Шовковського на посаду глави спортивного Держагентства

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Олександр Шовковський / 24 канал

Міністерство культури, молоді та спорту України можуть знову розділити на два відомства. У глави Мінмолодьспорту Володимира Бородянського планують забрати питання спорту.

В Офісі Президента України Володимира Зеленського мають намір розділити Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту, повідомляє "Українська Правда".

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Наразі процес призупинено через Олімпіаду-2020 року в Токіо. У Зеленського вважають, що процедура поділу може перешкодити підготовці спортсменів до Олімпійських ігор.

Існує ймовірність, що буде створено Держагентство спорту під управлінням Міністерства культури. Нинішній міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський більше не мати відношення до спортивних питань.

За інформацією "Української правди", як кандидатуру голови Держагентства розглядають ексворотаря "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського.

У Кабміні вважають, що очолювати Держагентство має не тільки ефективне, але і медійне обличчя.

Чим наразі займається Шовковський? 45-річний ексворотар "Динамо" працює помічником головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка. Шовковський перебуває у тренерському штабі Шевченка з вересня 2018 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Міністерство молоді та спорту Збірна України з футболу
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