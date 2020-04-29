У зіркового футболіста "Ювентуса" вчетверте виявили коронавірус

26-річний нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" і збірної Аргентини Пауло Дибала вже більше місяця лікується від коронавірусу.

У Дибали вже в четвертий раз виявлено коронавірус. Як повідомляє Daily Mail, від першого тесту аргентинця минуло вже 6 тижнів, і він знову підтвердив наявність коронавірусу.

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Наступним кроком лікарів повинен стати аналіз крові футболіста, який визначить наявність антитіл в організмі. Якщо хвороба повернулася, футболістові буде потрібно більш інтенсивне лікування.

Зазначається, що у футболіста є проблеми з диханням, проте, в цей раз він простіше переносить хворобу.

Перший тест на коронавірус Дибала здав ще 21 березня. Разом з ним хвороба була виявлена також у його дівчини Оріани. Першими в "Ювентусі" Covid-19 підхопили захисник Даніеле Лайки і півзахисник Блез Матюйді, проте вони вже вилікувалися від вірусу.

У травні "Ювентус" планує почати підготовку до можливого відновлення сезону.

Італійська Серія А була зупинена після 26 туру через світову пандемію коронавірусу. На момент припинення туринці лідирували в турнірній таблиці.

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