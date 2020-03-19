У "Зорі" несподівано відбулася гучна відставка

У луганській "Зорі" несподівано відбулися кадрові зміни. Генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов іде з клубу.

Про це інформує Footballhub. За інформацією джерела, гендиректор вже написав заяву на звільнення.

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Рафаїлов начебто покине "Зорю" до кінця березня. Причина такого рішення наразі невідома.

Водночас Footballhub інформує, що відставка не пов’язана із зупинкою чемпіонату України з футболу через карантин.

Рафаїлов у коментарі Tribuna.com заявив, що поки працює у "Зорі". "Про решту дізнаєтеся пізніше", – сказав Рафаїлов.

"Зоря" поки не підтвердила інформацію про його відставку.

Що відомо про Рафаїлова? 66-річний Рафаїлов починав свій шлях звичайним автослюсарем, а після – гірником на шахті. Працював у футзальному клубі "Шахтар" (Донецьк), де обіймав посаду адміністратора, а потім віцепрезидента. З Рафаїловим "Зоря" вперше в історії виграла бронзові медалі УПЛ (2017).

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