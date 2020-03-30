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У "Зорі" розповіли, хто замінить Рафаїлова

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Сергій Рафаїлов / zarya-lugansk.com

Сергій Рафаїлов вже покинув посаду генерального директора луганської "Зорі". Виконувати обов'язки Рафаїлова буде його заступник.

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник заявив, що обов'язки генерального директора луганського клубу виконуватиме Станіслав Органов.

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Так, Рафаїлом покинув клуб, 26 березня був останнім днем. Станіслав Органов виконуватиме його обов'язки, це заступник Рафаїлова. Думаю, до кінця сезону або до того моменту, коли це все знову відновиться. А потім президент клубу буде приймати рішення,
– сказав Скрипник в ефірі програми "Великий футбол".

Відставка Рафаїлова: головне

  • Інформація про те, що Рафаїлов покидає "Зорю" з'явилася 19 березня. Спершу гендиректор луганців не підтвердив відставку.
  • Згодом "Футбол NEWS" повідомили, що в Рафаїлова непорозуміння з власником "Зорі" Євгеном Геллером.
  • Також "Футбол NEWS" повідомили, що ексглава Української прем'єр-ліги Володимир Генінсон один з кандидатів на посаду гендиректора "Зорі".
  • 24 березня Рафаїлов підтвердив, що йде з луганської команди. Водночас він відмовляється коментувати причини відставки.
  • ЗМІ пишуть про конфлікт Рафаїлова з власником клубу Євгеном Геллером. Головна претензія Геллера – останнім часом "Зоря" продала мало гравців, а власник не хоче витрачати свої гроші на клуб.

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Автор: Михайло Гема
Теги: ФК Зоря Новини Спорту Спорт Футбол
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