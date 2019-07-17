У "Зорю" офіційно перейшов екс-гравець "Баєра" та збірної України
Український футболіст Владлен Юрченко офіційно продовжить кар'єру в "Зорі". Футболіст збірної України підписав контракт на два роки.
25-річний Юрченко в минулому сезоні виступав за данський клуб "Вайле". У чемпіонаті Данії провів 16 матчів, забив 3 голи, віддав 5 гольових передач.
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Юрченко перейшов у "Зорю" на правах вільного агента.
Першим професійним клубом Владлена був донецький "Шахтар", за дубль якого Юрченко дебютував у квітні 2010-го року. Потім, взимку 2011-го року був відданий в оренду в маріупольський "Іллічівець".
27-го червня 2014-го року Владлен підписав контракт з німецьким "Баєром", за який провів в цілому 18 матчів, забив три м'ячі й віддав одну результативну передачу.
У вівторок, 16-го липня, "Зоря" оголосила про підписання контракту з трьома легіонерами та одним українцем.