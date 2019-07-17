У "Зорю" офіційно перейшов екс-гравець "Баєра" та збірної України

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Владлен Юрченко
Владлен Юрченко / Фото з відкритих джерел

Український футболіст Владлен Юрченко офіційно продовжить кар'єру в "Зорі". Футболіст збірної України підписав контракт на два роки.

25-річний Юрченко в минулому сезоні виступав за данський клуб "Вайле". У чемпіонаті Данії провів 16 матчів, забив 3 голи, віддав 5 гольових передач.

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Юрченко перейшов у "Зорю" на правах вільного агента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владлен Юрченко – игрок «Зари» Рады представить вам игрока, с которым луганская «Заря» заключила полноценный контракт сроком на два года. Речь идет о полузащитнике Владлене Юрченко. Первым профессиональным клубом Владлена был донецкий «Шахтер», за дубль которого Юрченко дебютировал в апреле 2010-го года. Затем, зимой 2011-го года был отдан в аренду в мариупольский «Ильичевец». 27-го июня 2014-го года Владлен подписал контракт с немецким «Байером», за который провел в общей сложности 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Сезон 2018/2019 Юрченко провел в датском футбольном клубе «Вайле». На его счету 19 игр, 3 мяча и 4 голевых передачи. Владлен Юрченко в свое время вызывался в ряды сборных Украины (Ю-16, Ю-17, Ю-19 и Ю-21). Попадал в заявку и в Национальную сборную страны. Ф.И.О.: Владлен Юрьевич Юрченко Дата рождения: 22 января 1994 года. Национальность: Украина. Амплуа: Полузащитник. Рост: 183 см. Вес: 74 кг. В «Заре» Владлен Юрченко будет выступать под 80-м номером.#fczl#zorya#zoryaluhansk

Допис, поширений Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk)

Першим професійним клубом Владлена був донецький "Шахтар", за дубль якого Юрченко дебютував у квітні 2010-го року. Потім, взимку 2011-го року був відданий в оренду в маріупольський "Іллічівець".

27-го червня 2014-го року Владлен підписав контракт з німецьким "Баєром", за який провів в цілому 18 матчів, забив три м'ячі й віддав одну результативну передачу.

У вівторок, 16-го липня, "Зоря" оголосила про підписання контракту з трьома легіонерами та одним українцем.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Зоря Трансфери
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