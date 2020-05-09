УАФ визначила долю "Миная" після виявлення коронавірусу в команді

Глава спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов прокоментував ситуація із зараженим гравцем "Миная" і подальшою долею команди.

Напередодні гравець клубу здав позитивний тест на COVID-19, після чого відправився на самоізоляцію. Слова фахівця цитує Tribuna.com.

До слова Колишня зірка "Металіста" заразився коронавірусом

"У "Минаї" отримали позитивний результат по коронавірус. Спортсмена відправили на карантин під контролем лікарів. Ми відразу отримали інформацію з клубу про те, що сталося. Будемо вести контроль над спортсменом. Його стан задовільний", – сказав Попов.

Чи відправлять всю команду "Миная" на карантин? Обговорювалося це питання. Ми будемо діяти по документам, які є в Україні. Гравець буде ізольований, в команді проведуть тестування на ПЛР, команда буде спостерігатися, але не буде відсторонена від матчів.

Позитивний тест футболіста "Миная" – перший зафіксований випадок зараження COVID-19 в українському футболі.

Унаслідок пандемії коронавірусу всі спортивні заходи в Україні були припинені в середині березня. Розіграш Першої ліги так і не був відновлений після зимової паузи.

З 12 травня в Україні дозволять командні тренування. Цей дозвіл був потрібен українським клубам для відновлення футбольного сезону.

Повернення футболу в Україні заплановане на 30 травня.

"Минай" у Першій лізі посідає 4 сходинку та претендує вийти у Прем'єр-лігу.

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