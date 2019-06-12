Квитки на фінал чемпіонату світу U-20 Україна – Південна Корея: офіційна заява УАФ

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Чемпіонат світу u-20
Чемпіонат світу u-20

Українська асоціація футболу (УАФ) отримує численні заявки стосовно можливості придбання квитків на фінальний матч Україна – Південна Корея, який відбудеться 15 червня у Лодзі (Польща).

У зв'язку з тим, що організатором турніру є ФІФА, квитки на всі матчі Чемпіонату реалізовувалися заздалегідь згідно регламенту змагань виключно на сайті організації. На даний момент усі квитки, що були виділені для вільного продажу, вже розкуплені.

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Проте, враховуючи численні побажання вболівальників, УАФ на правах учасника фінального матчу вступила в переговори з ФІФА щодо надання додаткової можливості придбання квитків на матч Україна – Південна Корея.

Після закінчення переговорів Українська асоціація футболу проінформує уболівальників про їх результат.

У суботу, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі проти Південної Кореї. Гра відбудеться у польському місті Лодзь. Початок зустрічі о 19:00. За день до цього, у п'ятницю, 14 червня, Італія та Еквадор зіграють у матчі за третє місце.

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Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт Футбол
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