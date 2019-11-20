УАФ опублікувала емоційне відео з роздягальні збірної після нічиєї з Сербією

44 Читать новость на русском
Збірна України з футболу

Українська асоціація футболу опублікувала на офіційному каналі в YouTube відео з роздягальні збірної України після матчу проти Сербії (2:2) в кваліфікації Євро-2020.

Також на відео потрапили моменти зустрічі збірної в аеропорту "Бориспіль".

Читайте також: Євро-2020: склади груп чемпіонату Європи та з ким зіграє збірна України

Дивіться відео з роздягальні збірної після нічиєї з Сербією

Збірна України 17 листопада вирвали нічию у матчі проти Сербії на останній хвилині зустрічі. Завдяки цьому результату збірна України потрапила у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020.

Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
сьогодні
29821
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жозе Моуріньо очолив "Тоттенхем"
сьогодні 08:53 Жозе Моуріньо очолив "Тоттенхем"
Юрій Семенюк 362
Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
18 листопада 13:15 Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
Андрій Тудовші 10751
Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
19 листопада 23:55 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
Ігор Саджениця 1019
Бразильського воротаря оточили суперники та жорстко побили: відео
сьогодні 01:20 Бразильського воротаря оточили суперники та жорстко побили: відео
Юрій Семенюк 2943
Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
18 листопада 11:03 Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
Наталя Сколоздра 516
Новини
Більше новин
Залиште відгук