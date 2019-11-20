УАФ опублікувала емоційне відео з роздягальні збірної після нічиєї з Сербією

Українська асоціація футболу опублікувала на офіційному каналі в YouTube відео з роздягальні збірної України після матчу проти Сербії (2:2) в кваліфікації Євро-2020.

Також на відео потрапили моменти зустрічі збірної в аеропорту "Бориспіль".

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Дивіться відео з роздягальні збірної після нічиєї з Сербією

Збірна України 17 листопада вирвали нічию у матчі проти Сербії на останній хвилині зустрічі. Завдяки цьому результату збірна України потрапила у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020.