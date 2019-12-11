УАФ отримала дозвіл на використання VAR в онлайн-режимі

Українська асоціація футболу отримала дозвіл від ФІФА і Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) на використання системи VAR в онлайн-режимі.

Підготовку відповідної заявки до ФІФА президент УАФ Андрій Павелко анонсував в кінці листопада. Про це стало відомо Sport Arena.

Читайте також: У матчі "Динамо" – "Зоря" арбітр призначив пенальті за допомогою системи VAR: відео

Нещодавно стало відомо, що система VAR запрацює в українській Прем'єр-лізі з лютого, але зможе обслуговувати не більше двох матчів одного туру через брак потрібної техніки.

VAR не працюватиме на матчах, що транслюються на телеканалі УНІАН. Для роботи системи необхідно вісім телекамер і можливість трансляції матчів в HD-якості.

Раніше глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі оголосив, що VAR в рамках Favbet Ліги запрацює з перших турів чемпіонату після зимової перерви.

Вперше в Україні VAR в онлайн-режимі використовували в листопаді на матчі юнацьких команд "Динамо" і "Карпат" (2:2).