УАФ подала в правоохоронні органи заяви на Григорія Суркіса за фактом розкрадання коштів УЄФА

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до ДБР, ГПУ і МВС із заявою про вчинення екс-президентом ФФУ кримінального злочину на сотні мільйонів євро.

Як відомо, на початку вересня німецьке видання Der Spiegel провело розслідування, за підсумками якого був зроблений висновок, що в період з 2002-го по 2016 роки УЄФА направив в ФФУ для розвитку футболу в Україні 380 млн євро.

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При цьому, всі кошти були проведені через офшорну фірму зареєстровану на Карибських островах і контрольовану президентом "Динамо" і братом віце-президента УЄФА Ігорем Суркісом, і могли бути використані для фінансування київського клубу.

Після даного матеріалу УАФ вирішило провести внутрішнє розслідування, за підсумками цього розслідування вирішено звернутися в правоохоронні органи із заявою про скоєння злочину для проведення всебічного і об'єктивного розслідування фактів можливого заволодіння попереднім керівництвом УАФ (ФФУ) засобами, які УЄФА перерахував на розвиток українського футболу в період з 1999-го по 2015 рік.

УАФ попросила розпочати досудове розслідування і визнати ГС "Українська асоціація футболу" постраждалим і цивільним позивачем в даному кримінальному провадженні на суму 380 млн євро.

Нижче дивіться фото документа із заявою УАФ: