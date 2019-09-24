УАФ призупинила вільний продаж квитків на матч Євро-2020 між Україною і Португалією

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Квитки на матч Україна – Португалія
Квитки на матч Україна – Португалія / Фото з відкритих джерел

Українська асоціація футболу на своїй сторінці в Facebook оголосила, що припиняє вільний продаж квитків на домашній матч збірної України з Португалією в кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

Організація пояснює своє рішення тим, що бажаючі викупили всю квоту першої партії квитків, яка тепер буде перевірена на предмет недобросовісних заявок, поданих з метою подальшого перепродажу квитків. УАФ зазначає, що гроші, заплачені за такі заявки, повертатися покупцям не будуть.

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В Асоціації обіцяють знову запустити подальшу вільну реалізацію квитків на матч в Києві орієнтовно на початку жовтня.

Також наголошується, що був продовжений перший етап продажу квитків на матч з Португалією. Згідно з його правилами, на матч в столиці квитки можуть вільно купити ті, хто вже придбав їх на матч з Литвою в Харкові, який відбудеться трьома днями раніше.

Нагадаємо, з Литвою команда Андрія Шевченка зіграє в п'ятницю, 11 жовтня. З Португалією – у понеділок, 14 жовтня.

Спорт 24 писав, що 20 вересня сайт TicketsBox "впав" після першої хвилини, як тільки квитки на матч Україна – Порутгалія надійшли у продаж.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Португалія Євро-2020
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