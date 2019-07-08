УАФ пропонує два варіанти розширення УПЛ до 16 команд

На розширеному засіданні комітету стратегічного розвитку футболу УАФ представили варіанти поступового і одномоментного розширення числа учасників УПЛ.

Про це повідомив віце-президент федерації Олег Протасов.

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Один варіант передбачає розширення до 14 учасників в сезоні 2020/2021 і до 16-ти в 2021/2022.

Інший варіант – збереження формату за участю 12 команд в сезоні 2020/2021 і збільшення відразу до 16 команд в сезоні 2021/2022.

Всі варіанти заслуговують на увагу і мають свої переваги. Те ж саме стосується і формату підвищення і пониження команд у класі. Найближчим часом сподіваємося почути думки клубів з приводу озвучених пропозицій. Остаточне рішення затвердить виконком УАФ,

– сказав Протасов.

Спорт 24 писав, що у грудні 2018 року представники клубів Прем'єр-ліги на Загальних зборах УПЛ в Києві не підтримали зміни в регламенті Ліги в питанні збільшення команд-учасниць змагань. Більшість представників клубів проголосувало за збереження 12 команд.