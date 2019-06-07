УАФ відхилив апеляцію "Олімпіка" про дискваліфікацію, клуб піде в Лозанну

Апеляційний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення залишити в силі дискваліфікацію команд Олімпік U-19 і U-21 терміном на два сезони.

Клуб не влаштувало таке рішення, тому керівництво донецького клубу хоче звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Про це адміністрація клубу заявила в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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"2 роки для футболу – це як довічне. Вони нікому не будуть потрібні через 2 роки", – сказав генеральний директор клубу Олексій Антонов.

Нагадаємо, що раніше молодіжні команди "Олімпіка" U-19 і U-21 були викриті в договірних матчах і відсторонені від участі в змаганнях під егідою УФА, УПЛ та ПФЛ у сезоні-2019/20.

Це тягне автоматичну відмову у видачі ліцензії клубу, так як участь молодіжних команд в чемпіонаті обов'язкова згідно з регламентом.

Варто зазначити, що склад учасників УПЛ на наступний сезон приймається на спільному засіданні власників клубу та керівництва УПЛ. Тож поки невідомо, хто може отримати місце в УПЛ, якщо "Олімпіку" таки відмовлять в атестаті на наступний сезон. Це може бути одна з команд, яка програє перехідні матчі (ігри заплановані на 4 та 8 червня, зіграють "Карпати" – "Волинь" та "Чорноморець" – "Колос"). Або ж київський "Арсенал", який вилетів напряму.

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