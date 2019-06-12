УАФ жорстко осоромилася з афішею до фіналу чемпіонату світу U-20: фото

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Збірна України з футболу U-20
Збірна України з футболу U-20 / УАФ

Українська асоціація футболу осоромилася перед фіналом чемпіонату світу з футболу U-20, в якому збірна України зіграє проти збірної Південної Кореї.

На афіші фінального матчу ЧС U-20 замість прапора Південної Кореї розмістили прапор КНДР, а також з помилкою написали "Україна".

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УАФ осоромилася з афішею до матчу Україна – Південна Корея

Помилковий пост був швидко виправлений, однак курйозну фотографію встигли зберегти користувачі.

У суботу, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі проти Південної Кореї. Гра відбудеться у польському місті Лодзь. Початок зустрічі о 19:00. За день до цього, у п'ятницю, 14 червня, Італія та Еквадор зіграють у матчі за третє місце.

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Теги: Спорт Футбол
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