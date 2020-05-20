Уайлдер розповів, що потрібно зробити Кличку для повернення на ринг

Колишній чемпіон світу Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) вважає, що колишньому домінуючому чемпіону хевівейта Володимиру Кличку зараз ніщо не заважає повернутися на ринг. Для цього йому потрібна якісна підготовка.

Володимир Кличко в 44 роки все ще здатний наробити багато шуму в дивізіоні. Слова американця цитує WBN.

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Нам потрібно подивитися, на що Володимир здатний. Нехай повертається і покаже це. Коли Кличко бився з Джошуа, то перед цим він був відсутній два роки. Він може жити дуже довго лише за рахунок свого імені. Але не можна сказати, що він був кимось, адже він все ще залишається Кличком, який робив неймовірні речі і від цього нікуди не дітися. Але якщо він хоче повернутися на ринг, то він повинен добре підготуватися,

– зазначив він.

Що відомо про повернення Володимира Кличка у бокс

Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа і влітку завершив кар'єру боксера.

Після цього з'являлося багато чуток про те, що 44-річний Кличко планує повернутися у ринг.

Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Українцю потрібно було провести 3 бої.

Сам Кличко ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.

Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.

Ймовірно, українець хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 35 років.

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