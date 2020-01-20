Уайлдер – Ф'юрі 2: з'явився гарячий промо-ролик бою
Чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер опублікував промо-ролик реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. Боксери зустрінуться 22 лютого у США.
"У нас залишилися незакінчені справи. Цього разу ти не встанеш після того, як я тебе покладу", – написав Уайлдер в інстаграмі.
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Промо-ролик поєдинку Уайлдер – Ф'юрі
- Поєдинок Уайлдер – Ф'юрі відбудеться у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Трансляцію поєдинку здійснюватимуть ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Перший поєдинок між боксерами відбувся 1 грудня 2018 року й завершився нічиєю. Ф'юрі побував у глибокому нокдауні.
- Після зустрічі з Уайлдером британець провів два поєдинки, перемігши Тома Шварца й Отто Валліна.
- Натомість Уайлдер провів два успішні захисти титулу WBC проти Домініка Брізіла та Луїса Ортіса. Обидві перемоги Уайлдер здобув нокаутом.
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