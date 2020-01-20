Уайлдер – Ф'юрі 2: з'явився гарячий промо-ролик бою

Чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер опублікував промо-ролик реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. Боксери зустрінуться 22 лютого у США.

"У нас залишилися незакінчені справи. Цього разу ти не встанеш після того, як я тебе покладу", – написав Уайлдер в інстаграмі.

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Промо-ролик поєдинку Уайлдер – Ф'юрі