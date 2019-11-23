Уайлдер – Ортіс: де дивитися онлайн бій за титул WBC в Україні

У ніч з 23 на 24 листопада у Лас-Вегасі (США) відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Деонтей Уайлдер проведе захист титулу проти Луїса Ортіса. Бій можна переглянути в Україні.

Вечір боксу, який відбудеться у США, в Україні покаже телеканал Xsport. Початок трансляції 24 листопада о 04:00 за київським часом.

Читайте також: Деонтей Уайлдер – Луїс Ортіс: прогноз букмекерів на бій за титул WBC

Початок титульного бою між Уайлдером та Ортісом – о 06:00 за київським часом. О 7:30 Xsport також покаже бій у записі.

Бій Уайлдер – Ортіс можна переглянути онлайн на сайті телеканалу Xsport за цим посиланням.

Телеканал Xsport входить до підписки "Оптимальна" на платформі Megogo. Наразі вартість підключенні підписки "Оптимальна" складає 49 гривень за місяць.

Це цікаво: Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком

Для боксерів це вже буде друга зустріч. Перший бій відбувся 3 березня 2018 року й завершився перемогою Уайлдера.

Огляд бою Уайлдер – Ортіс читайте на сайті Спорт24.