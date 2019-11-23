Уайлдер – Ортіс: де дивитися онлайн бій за титул WBC в Україні

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Уайлдер – Ортіс: де дивитися онлайн бій за титул WBC в Україні / bloodyelbow.com

У ніч з 23 на 24 листопада у Лас-Вегасі (США) відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Деонтей Уайлдер проведе захист титулу проти Луїса Ортіса. Бій можна переглянути в Україні.

Вечір боксу, який відбудеться у США, в Україні покаже телеканал Xsport. Початок трансляції 24 листопада о 04:00 за київським часом.

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Початок титульного бою між Уайлдером та Ортісом – о 06:00 за київським часом. О 7:30 Xsport також покаже бій у записі.

Бій Уайлдер – Ортіс можна переглянути онлайн на сайті телеканалу Xsport за цим посиланням.

Телеканал Xsport входить до підписки "Оптимальна" на платформі Megogo. Наразі вартість підключенні підписки "Оптимальна" складає 49 гривень за місяць.

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Для боксерів це вже буде друга зустріч. Перший бій відбувся 3 березня 2018 року й завершився перемогою Уайлдера.

Огляд бою Уайлдер – Ортіс читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Деонтей Уайлдер
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