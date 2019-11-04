Бій Уайлдер – Ф'юрі таки відбудеться: дата та подробиці поєдинку за титул WBC

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Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі реванш – дата бою за титул WBC
Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі / foxsports.com.au

Президент WBC Маурісіо Сулейман прокоментував ситуацію щодо титулу чемпіона світу в суперважкій вазі. Наразі поясом володіє американець Деонтей Уайлдер, а обов'язковим претендентом став Тайсон Ф'юрі.

Тайсон – обов'язковий претендент на титул WBC

Сулейман заявив, що в лютому 2020 року Уайлдер захищатиме титул проти обов'язкового претендента Тайсона Ф'юрі. Точну дату й місце бою Сулейман не назвав.

Це важливо: Уайлдер і Ф'юрі підписали контракт на реванш: названо дату бою

"Поєдинок володаря титулу Уайлдера проти Ф'юрі в лютому буде визнаний обов'язковим захистом 2020 року. Чемпіон WBC повинен буде провести наступний обов'язковий захист через рік.

Якщо Ділліана Вайта визнають невинним у вживанні допінгу, ми підтвердимо його статус тимчасового чемпіона і він отримає право побитися у лютому 2021 року проти чинного на той момент чемпіона.

Але його статус обов'язкового претендента і тимчасового чемпіона призупинено до тих пір, поки ситуація не проясниться", – сказав Сулейман у коментарі ютуб-канал Boxing Social.

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Перший бій

Як відомо, перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию. Хоча Тайсон Ф'юрі двічі побував у нокдауні й був близьким, щоб програти бій.

Судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників. Тому пояс чемпіона WBC залишився у Деонтея.

23 листопада Уайлдер проведе захист титулу проти Луїса Ортіса.

Уайледр – Ф'юрі відеоогляд бою

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер Бокс
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