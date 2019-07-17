Уайлдер і Ф'юрі підписали контракт на реванш: названо дату бою

Реванш Деонтея Уайлдера й Тайсона Ф'юрі відбудеться в лютому 2020 року. Про це сказав сам Ф'юрі, повідомивши, що контракт підписаний з обох сторін.

В інтерв'ю SportTalk Ф'юрі підтвердив, що повторний бій відбудеться 22 лютого. Наразі не відомо, в якій країні.

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До реваншу Тайсон проведе проміжний бій восени. Поки не відомо, проти якого суперника. Після цього й відбудеться реванш з Уайледром.

Контракт (на бій з Уайлдером, – Спорт24) підписаний, тому можна з упевненістю сказати, що дата (22 лютого, – Спорт24) підтверджена. Я так розумію, що якщо стоїть підпис під контрактом, то це вже офіційно. Так що якщо я підписав, значить, бою бути. Бій відбудеться. Стовідсотково. Він підписав контракт, я підписав контракт,

– резюмував британець.

Як відомо, перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию – незважаючи на те, що Тайсон Ф'юрі двічі побував в нокдауні. Судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників. Тому пояс чемпіона WBC залишився у Деонтея.

Нещодавно обидва боксери провели по поєдинку. Уайлдер вдев'яте успішно захистив звання чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Він очікувано нокаутував обов'язкового претендента Домініка Брізіла.

У свою чергу Тайсон Ф'юрі легко здолав Томаса Шварца. Рефері бою вже у другому раунді був змушений його зупинити.

Очікується, що проміжний бій проведе не тільки Тайсон. Уайлдер у листопаді зустрінеться з кубинцем Луіїсом Ортісом. Опонентом Ф'юрі, можливо, буде "тимчасовий" чемпіон WBA американець Тревор Брайан.